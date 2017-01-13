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Ankara Büyükşehir'in çevre ilçelerdeki karla mücadelesi devam ediyor

- Merkez ilçelerde kısa sürede yolları açan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı çevre ilçelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor



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ANKARA (İHA) - Ankara'da geçtiğimiz günlerde yağan karın trafiği olumsuz etkilememesi için ana arter, cadde ve bulvarlarda yolları kısa sürede açık hale getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının daha yoğun yaşandığı ve yer yer 1 metreyi aştığı çevre ilçeler ile köy bağlantı yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yol açma çalışmaları sırasında, kardan mahsur kalan araçları da kurtarıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan toplam 832 araç ve 3 bin kişilik personelle, 25 ilçede kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadele ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Ankara'nın merkez ilçelerinde ana cadde ve bulvarların, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla kardan temizlendiğini, ancak çevre ilçelerde aralıklarla yağan ve bazı ilçelerde tipiye dönüşen kar yağışına karşı ekiplerin mücadelesinin sürdüğünü söyledi. Üçpınar, "Özellikle grup yollarında ve köy yollarında bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Çevre ilçelerde karla mücadele çalışmaları

Üçpınar, yağışın daha yoğun olduğu yerlerde kar yüksekliğinin 1 metrenin üzerine çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Çevre ilçelerimizde, yol asfalt şeflikleri kanalıyla gece-gündüz çalışarak, cadde, sokak ve mahalle statüsü kazanan köy yollarını, grup yollarını ve ilçe bağlantı yollarını açık tutabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aralıklarla devam eden, zaman zaman tipiye dönüşen kar ve buzlanmaya karşı vatandaşların mağdur olmaması, yolların trafiğe açık tutulabilmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyoruz."

Kar yağışının, çevre ilçelerin tamamına yakınında etkili olduğunu bildiren Üçpınar, özellikle Çubuk, Kızılcahamam, Haymana, Nallıhan, Polatlı, Kahramankazan, Kalecik, Pursaklar, Çamlıdere, Elmadağ, Beypazarı, Güdül, Gölbaşı ve Akyurt'ta yoğun ve etkili kar yağışı yaşandığını söyledi.

Mahsur kalan öğrenci ve vatandaşlar kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin bu çalışmaları sırasında, yoğun kar nedeniyle mahsur kalan öğrenci ve vatandaşlar da kurtarılıyor. Haymana'da önceki gün Demirözü, Kavak, Soğulca ve Esenköy mahallelerinden öğrenci taşıyan bir servis aracı, yüksekliği 1 metreyi geçen kar nedeniyle grup yolunda mahsur kaldı. Servis aracında bulunan Mahmut Hilmi Doğan İlköğretim Okulu, Çaldağ İlköğretim Okulu ve Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin imdadına Haymana Yol Asfalt İlçe Şefliğinin karla mücadele ekipleri yetişti. Bir süre uğraştıktan sonra yolu açan ekipler, öğrencilerin ulaşımını sağladı.

Haymana'da ayrıca Yol Asfalt İlçe Şefliğinin, Sağlık Bakanlığı 112 ambulans servisiyle koordineli çalışması sonucu, ilçede Çatak köyü ve Yurtbeyli köylerine gitmeye çalışan ambulanslar, önlerinde ilerleyen ve kar küremesi yapan iş makinelerinin yolları açmasıyla, hastalara ulaşabildi.

Ayrıca Elmadağ Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan vatandaşlar da bölge ekipleri tarafından kurtarıldı.

(ZEY-ÖK-Y)



13.01.2017 16:22:42 TSI

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