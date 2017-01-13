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Manisa'da kahkaha terapisi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olması nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi işbirliğiyle 'Benimle Güler Misin? Kahkaha Terapisi' adı altında etkinlik düzenlendi.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde 'Benimle Güler Misin Kahkaha Terapisi' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu, Başkan Danışmanı Yasemin Aktan, oda ve derneklerin başkanları, engelli dernekleri ve aileleri ile çok sayıda Manisalı katıldı. Etkinliğin açılışında Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, Beyaz Baston Haftasının önemine değindi. Pehlivan, "Beyaz Bastonun farkına varın, bizlerin nasıl zorluklar altında yaşadığımızı hissetmenizi ve bu konuya duyarlı olunmasını istiyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Etkinlikte, kişisel gelişim uzmanı Özden Kurnaz içten kahkaha atmanın yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Katılımcılarla kahkaha yogası da yapan Kurnaz, önce nefes alma tekniklerini gösterdi ardından da kahkaha atmanın faydaları hakkında bilgi verdi.

Gülmenin insan vücuduna olan olumlu etkilerinden bahseden Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Kurnaz, "Gülmek, psikolojik ve fizyolojik açıdan bir sağlık ve denge belirtisidir. Kahkaha sırasında yüz, göğüs, karın iç organları ile sindirim sistemindeki kaslar uyarılır. Buna bağlı olarak sindirim hızı ve solunum derinliği artar. Gülme esnasında kaslar kasılır ve gevşer. Güldüğünüzde otonom sinir sistemini harekete geçirerek, stres hormonlarının seviyesini olumlu yönde etkiler. Hayatına mizahı ve kahkahayı alanların beden dengesi korunur. Kahkaha atmak hayata pozitif bakmak ömrü uzatır. Lütfen gülün ve kendinizi iyi hissettiğinizi sürekli tekrarlayın. Hayata güzel gözlerle bakın" dedi. Bol bol kahkahaların atıldığı etkinlik sonunda meditasyon uygulaması da yapıldı. Etkinlikte, Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Özden Kurnaz'a çiçek takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Altı Nokta Görme Engelliler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Pehlivan'a teşekkür plaketi takdim etti.

(AY-Y)



13.01.2017 16:28:36 TSI

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