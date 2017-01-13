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Kursiyerin kişisel resim sergisi

13 Ocak 2017 Cuma, 16:25
Kursiyerin kişisel resim sergisi
Kursiyerin kişisel resim sergisi

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen resim kurslarına katılan Hülya Çekici Eşlikçi kişisel resim sergisini açtı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde kursa katılan kursiyerin yaptığı resimlerin ikincisi açılan sergiyle görücüye çıktı.
Serginin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Müdürü Serdar Yakar, kursiyer Hülya Çekici Eşlikçi'ye teşekkür plaketi takdim ederek, başarıları dileklerinde bulundu.
(OZR-Y)

13.01.2017 16:29:33 TSI
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