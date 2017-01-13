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Vali İsmail Ustaoğlu, KOP Tüneli'nde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt ve Erzurum illerini birbirlerine bağlayan ana güzergâh üzerindeki Kop Dağı Geçidi'nde devam eden Kop Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerine çalışmalar için kurulan şantiyeden başlayan Vali İsmail Ustaoğlu, yüklenici firma ve karayolları yetkililerinden çalışmaların duruma hakkında brifing aldı. Buranın ardından Karayolları 12'inci Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ'la birlikte çalışmaların devam ettiği tünel inşaatında incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, Kop Tüneli inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Bayburt - Erzurum arasındaki Kop Dağı geçişinin zaman bakımından önemli ölçüde kısalacağını ifade etti.

Vali İsmail Ustaoğlu burada çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tünel çalışmalarının tamamlanmasının bölgeye ekonomik anlamda bir katma değer kazandıracağını ifade etti. Tünelin Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayacak önemli güzergahlardan biri olduğunu dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, "İnşallah bu çalışma tamamlandığında yatırımlar için en önemli diyebileceğimiz ulaşım altyapısı noktasında ciddi bir hizmet yapılmış olacak. Kop Tüneli'nin yanı sıra şu an bağlantı yollarının yapımının devam ettiği Salmankaş Tüneli de bitirildiğinde Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında ulaşım, zaman bakımından büyük oranda kısalmış olacak. Bu da bölge ekonomisi açısından çok önemli bir kazanım olacak." diye konuştu.

İki uçtan çalışmaların devam ettiği tünelde bir süre incelemelerini sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu, çalışmalar hakkında Karayolları 12'inci Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ'dan bilgi aldıktan sonra ziyaretini noktaladı.

Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Karayolları 12'inci Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ, karayolları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

(YY-AA-Y)



13.01.2017 16:30:32 TSI

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