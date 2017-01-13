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Başkan Çeçrioğlu engellilerin yüzünü güldürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir kez daha engellilerin yüzünü güldürerek görme engellilere beyaz baston dağıttı.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Altı Nokta Körler Derneği binasında gerçekleştirilen beyaz baston dağıtım törenine katılan Başkan Çerçioğlu'na engelliler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

"Başkan Çerçioğlu Engellilerin Annesidir"

Başkan Çerçioğlu'na "engellilerin annesi" ifadesini kullanan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, "Özlem Başkanımız, bugüne kadar sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmiş ve bizlerin sorunlarını dinlemiştir. Öncelikle bina sorunumuzu çözmüştür. 'Engelsiz Sanat Grubu' adıyla bir grup oluşturmak istediğimizde Özlem Çerçioğlu bize her türlü olanağı sundu ve sunmaya devam ediyor. Kendisi sanatsal faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için önümüzü açmıştır. Ayrıca braille klavyesini kullanarak görme engelli kursiyerlerimizin yazılarını yazma, yine kabartmalı şekilde çıktı alma gibi imkanlar tanımıştır. Engellilerin annesi dediğimiz, engelli dostu Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Engelleri Birlikte Aşacağız"

Engellilerin hayatını kolaylaştırarak engelsiz bir Aydın yaratmayı amaçladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Engelli vatandaşlarımızla yakından ilgilenerek hayatlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Tek amacımız tüm engelleri hep beraber aşmak. Bugün beyaz baston dağıtımını gerçekleştiriyoruz, gereken ne varsa biz yaparız. Her zaman Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerin yanındayız" diye konuştu.

(MB-Y)



13.01.2017 16:32:57 TSI

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