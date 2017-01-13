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Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanının ihalesi 19 Mart 2017'de

- 2 milyon metrekarelik alan üzerinde 3 bin 200 hak sahibinin bulunduğu kentsel dönüşüm ihalesi için meclisten Büyükşehir'e yetki verildi

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- "Türkiye'nin en büyük dönüşüm projesi"



(Fotoğraflı)



Adem Akalan

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Devam Meclisi, yeni hizmet binası Meclis Toplantı Salonu'nda Menderes Türel Başkanlığında gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yıkım çalışmaları devam eden Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Türkiye'nin en büyük dönüşüm projesi olacağını söyledi. İhalenin 19 Mart 2017 tarihinde yapılacağı belirtildi.

34 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste Başkan Menderes Türel, Kepez-Santral Mahallerine uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin Türkiye'nin en büyük dönüşüm projesi olduğunu belirtti. İki mahallede bin dekarın üzerinde projenin yer alacağını ifade eden Türel, 3 bin 200 hak sahibiyle sözleşme imzaladıklarını dile getirdi.

Meşakkatli bir yoldan geçtiklerini söyleyen Başkan Türel, "Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Yaklaşık bin dekarın üzerinde 2 milyon metrekareye yakın bir inşaat alanından bahsediyoruz. 3 bin 200 hak sahibi var. Çok uzun ve meşakkatli yoldan geçtik. Artık biliyorsunuz hak sahiplerinin yüzde 99'u ile sözleşmeyi gerçekleştirdik. Vatandaşımızın burada belediyeye olan güveni tamdır. Kentsel Dönüşüm sözleşmelerine imzalarını atmıştır. Kepez Santral bölgesindeki vatandaşlarımızla her şeyi büyük bir şeffaflık içerisinde götürdük. Yıkımlar başladı. Bu gibi konuların idari tasarruf altında meclise gelmesi gerekmeyebilir. Ben ilk dönemimde de böyle yaptım şimdi de aynı uygulamayı yapıyorum. Antalya'ya ait ne varsa meclise getiriyoruz. Bazen de meclisi fazla yoruyor olabiliriz. Zaten hepimiz bu yorgunluklara hazır olarak mecliste bulunuyoruz. Bu da benzeri bir durumdur. Bir nevi meclisimizi bilgilendirmedir. Ne yapacağımız hususunu ince eleyip sık dokuyoruz. Benzeri kentsel tasarım da yok Türkiye'de. Bu alan belediyeye ait bir tapu. Tek tapu belediyeye ait iken 3 bin 200 kişinin tapu tahsis belgelerinden gelen hak sahipliği var. Modern Türkiye'de ilk defa Antalya Büyükşehir Belediyesinde ortaya çıktı. Meclisimizden bundan sonraki süreçle ilgili yetki istiyoruz" dedi.

Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm projesi olmasına rağmen tereyağından kıl çeker gibi bir süreç işlediklerini ifade eden AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, "Halkımız belediyeye güven gösteriyor. Halkın lehine olabilecek her şeye gözümüzü kırpmadan imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye'de modern bir proje olacaktır" şeklinde konuştu. Kepez Santral Mahallesinin ihalesi 19 Mart 2017 tarihinde yapılacak.



Büyükşehir'e 20'nci kardeş geliyor

Büyükşehir Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti'nin Başkenti Hefei'de bulunan Hefei Belediyesi arasında Kardeş Kent olma amaçlı meclisten yetki alındı. Başkan Menderes Türel, "Antalya'nın 19 kardeş kenti var, bir kısmı ile gayet iyi ilişkilerimiz var, bir kısmıyla sadece ismen kardeşiz. Çin'deki bu şehir Dışişleri Bakanlığımızın teklifiyle gündeme gelmiştir. Bakanlığımızın teklifiyle gündemimize getirdik" dedi. İlgili madde oy birliği ile kabul edildi.



"Toplu ulaşımda devrim yapıyoruz"

CHP'li büyükşehir meclis üyesi Recep Tokgöz, 1 Şubat'ta dönüşümü tamamlanacak midibüsler için ek süre verilmesini istedi. Bunun üzerine Meclis ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, "Toplu ulaşımda devrim yapıyoruz. Önceki dönem yapılamayanları kararlıkla yapmaya çalışıyoruz. Sistemle ilgili sorun yok. Esnafla birlikte kol kola yapma iradesini sık sık gösteriyoruz. Evine ekmek götürmek isteyen gece gündüz direksiyon sallayan esnaf bizim de esnafımızdır. Bu sistem esnafın hayrınadır. Akıllı kart uygulamasında esnafın tepkisiyle karşılaştık. Zaman doğruyu gösterir. O gün akılla karta olmaz diye esnaf 5 yıl aradan sonra o kart sistemini istediklerini söylediler. Esnafla birlikte yürüme irademiz vardır. 31 Ocak'tan sonra bir saat bile uzatamayız. Sömestr tatilindeyken bu dönüşümü uygulamamız lazım. Aksaklıklar olabilir, bu nedenle uzatılmayacaktır" diye konuştu.

Tahditli plakasının bedelini kendilerinin belirlemediğini söyleyen Başkan Menderes Türel, "Tahditli plakanın bedelini esnaf belirledi. Araç başına 20 bin lira devir parası verebileceklerini söylediler. Bunun altında bir rakam almamız kamu zararıdır. 25 bin lira olarak belirledik. İki araç birleşip 50 bin lira verecek. 25 bin lira peşin ödenecek. Geri kalan 25 bin lira için taksitlendirme imkanı sağlayacağız. Amacımız bir gelir elde etmek değil. Bu sistemi uygulamaya yönelik engellere evet diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Meclise izleyici olarak gelen yaşlı bir vatandaş Türel'in izni doğrultusunda meclis balkonundan ulaşım sorunu için Başkan Türel'e, "Babanın arkadaşı, dayının arkadaşı olarak, ananın, babanın hatırı için bütün ulaşım esnafı, herkes rezil durumda. Yaparsın yapmazsın bilmiyorum ama bizim günümüzü uzatmanı istiyorum" şeklinde serzenişte bulundu. 80 yaşındaki vatandaş konuşmasının ardından meclis salonunu terk etti.

Toplantıda ayrıca CHP'den meclis üyeliğine seçilen ancak FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Sıtkı Soydal'ın yerine Konyaaltı ilçesinden Mehmet Hacıarifoğlu getirildi.

(AA-MK-Y)



13.01.2017 16:33:23 TSI

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