Minikler ipli kukla gösterisine davetli
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GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Çocuk Kulübü, bu hafta sonu da minikleri eğlendirecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 15 Ocak Pazar günü düzenlenecek İpli Kukla Gösterisi sayesinde minikler, eğlenceli ve keyifli vakit geçirecek.
Miniklerin her hafta merakla beklediği Forum Gaziantep Çocuk Kulübü'nün etkinlik rehberinde bu pazar İpli Kukla Gösterisi var. 15 Ocak Pazar günü 15.00-18.00 saatlerinde düzenlenecek atölyede minikler, ipli kukla sanatçısının tarafından sahnelenecek birbirinden güzel oyunları izleyecek.
Her biri birbirinden eğlenceli ve eğitici oyunları izleyecek minikler, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirmenin yanı sıra hayal güçlerini de geliştirme fırsatı bulacak. Bu ücretsiz etkinliğe Gaziantepli tüm minikler ve aileleri davetli olduğu bildirildi.
(AOA-Y)
13.01.2017 16:33:48 TSI
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