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Türk Yerel Hizmet-Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:29
Türk Yerel Hizmet-Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
Türk Yerel Hizmet-Sen ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da belediye çalışanlarının haklarını gözetmek adına Turgutlu Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.
Turgutlu Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasında memur ve sözleşmeli personele yönelik sosyal denge tazminatı imza töreni Belediye Başkanı Turgay Şirin'in makamında gerçekleştirildi. Törene Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, Başkan Yardımcıları Cem Özleyen, Mehmet Seval Kaleli, Mehmet Aksoy, Önder Ertaş, Türk Yerel Hizmet-Sen İlçe Temsilcisi Mümin Yürek, işyeri temsilcileri Recep İlbey ve Abdullah Ceylan katıldı. Atılan imzanın ardından açıklama yapan Manisa Şube Başkanı Mustafa Ali Algın, hak ve eşitlik çerçevesinde çalışanlarına verdiği değerden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ederek, "Belediyenin imkanlarını zorlayarak çalışanların hakkını vermek adına gayret gösteren Sayın Başkanımızı tebrik ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sözleşmemizi imzalayarak yeniledik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Hedeflerinin çalışanları mutlu edecek, motivasyonunu arttıracak çerçevede bir işbirliği olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlarımızın hakkını kararınca vermeye gayret ettik. Sendika ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışanlarımızı memnun edecek mütaabakata vardık. Yeni bir yıla girerken, yeni yılın getirdiği umut ve heyecanı sosyal denge ile perçinlemek istedik. 2017 yılında memur ve sözleşmeli çalışanlarımıza bürüt 795 net 655 TL sosyal denge desteği veriyoruz. Allah herkese ağız tadıyla bir yıl geçirmeyi nasip etsin. Çalışanlarımıza ve ailelerine verdiğimiz bu desteğin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
(AY-Y)

13.01.2017 16:33:54 TSI
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