Konya'da işletmelerde verimlilik paneli

KONYA (İHA) - Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, işletmelerin verimlilik artışında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması panelinde konuştu. Türkiye'nin, tarihinin en çetin istikbal mücadelelerinden birini verdiğini vurgulayan Kütükcü, "Bu dönemde ülkemizin bütünlüğünü korumak bizim için nasıl istikbal meselesi ise, sanayimizi ayakta tutmak, büyütmek, ticari hayatın zindeliğini tesis etmek de bizim için istikbal meselesidir" dedi.

Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Selçuk Üniversitesi, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 'İşletmelerin Verimlilik Artışında İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşılması' paneli gerçekleştirildi. Solimpeks Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Halil İbrahim Dağ ve Mesa Makina Yalın Üretim Koordinatörü Öztürk Sezgin'in işletmelerinde verimliliği nasıl sağladıkları konusunda paylaşımlar yaptıkları panele, Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Konya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, SGK İl Müdürü Murat Mustafa Yavuz, İşkur İl Müdürü Emrah Keleş ve çok sayıda sanayici katıldı.

Panelin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, düşük verimliliğin işletmelerin karlılığını tehdit ettiğini belirterek, "Verimsizlik yaşadığımız her alan, bizi şirkete biraz daha fazla sermaye bağlamaya, yani kaynak verimsizliğine itiyor. Bunun için şirketlerimizdeki verimlilik açıklarını kapatarak, maksimum verimlilik düzeyine ulaşmak zorundayız. Sadece finansal kaynaklarımızı değil insan kaynağımızı, enerjimizi ve verimlilik açığı yaşadığımız her alanı daha verimli hale getirmeliyiz. Aksi takdirde çalışıyoruz, üretiyoruz ama karımız bacadan çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Konya OSB'de enerji verimliliği sağlanacak"

Her işletmenin bir verimlilik yol haritası olması gerektiğinin de söyleyen Kütükcü, Konya OSB'de Enerji Yönetim Birimi kurduklarını hatırlatarak, bölgedeki firmaların enerji verimliliğini artırmak için yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Bölgemizdeki işletmeler enerji verimliliği açısından incelenmeye başlandı. Yapılan incelemelerde sanayicilerimize, enerji geri kazanım metotları hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca bu yıl, enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden teknik destek alarak, bölgemizde 300 TEP (Ton Eşdeğer Petrol)'in üzerinde enerji tüketimi olan firmalara enerji verimliliği etüt çalışması yaptıracağız. Hazırlanacak etüt raporu ile işletmeler, nerelerde enerji kaybı olduğunu, hangi projesinde neler yapması gerektiğini, yapacağı yatırımın bedelini ne kadar sürede geri kazanabileceğini görecek. Bu sayede yüksek enerji tüketimi olan firmaların, enerji tasarrufu sağlamasını hedefliyoruz."

"Verimlilik, ülkelerin gündemindeki en önemli konu"

Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün ise, Dünyada kaynakların sınırsız olmadığını, çoğu kaynağın tükenmekte olup, bunlarla ilgili çeşitli tarihler verildiğini vurguladı. Hem işletmelerin, hem de ülkelerin gündemindeki en önemli konulardan birinin de verimlilik olduğunu belirten Akgün, "Artık, az kaynakla en fazla üretimi nasıl yapabilirim hedefi var. Bunu başarabilirseniz bu yarışta varsınız demektir. Verimlilik aynı zamanda çoğu ekonomik göstergeyi de etkiliyor. Verimlilik konusunda başarı varsa bu sonuç olarak bütün göstergeleri olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

"İyi örnek uygulamaları görülüp, bu konu sürekli konuşulmalı"

Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül de, verimliliğin ülkenin bekası, sürdürülebilirliğin sağlanması ve geleceğe ulaşılması için önemli olduğuna dikkat çekti. Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında işletmelere iyi örnek uygulamalarının anlatıldığını ifade eden Akgül, "İyi örneklerin sanayiciler ile paylaşılarak, bu uygulamaları yapmayan işletmelere, 'bakın bu başarılar var, siz de bunu yapabilir, verimli olabilirsiniz' mesajı vermek istiyoruz. Bu uygulamaları akademisyenler ile iş birliği yaparak başarabilirsiniz. Bu noktada devletimizin desteği var ve artacaktır. İyi uygulama aşamalarından sonra Konya'da verimlilik platformu oluşturulsun. Verimlilik bir an için, bir dönem için oluşturulacak bir şey değil. İyi örnekler görüldükten sonra bu platform kurulmalı ve bunun sürekli konuşulması sağlanmalı" diye konuştu.

"Konya'ya model fabrika kurulmalı"

Türkiye'nin bazı illerinde verimlilik esaslı model fabrika kurulması için girişimler olduğunu hatırlatan ve Konya'ya da bir model fabrika kurulması önerisinde bulunan Akgül, bu fabrikanın meslek öğreten fabrika değil, fabrikalardaki verimsiz olan akışların, onu iyileştirerek, sanayicilerin kendi fabrikalarında hayata geçirebileceği bir uygulama olduğunu da söyledi.

Konya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır da, çok çalışmanın verimliliği getirmediğini, verimlilik üzerinde ters tepki yaptığını ve aile firmalarının verimliliğin artırılması konusunda çağrıda bulunarak, "Şirketlerinizde verimliliği artırmak istiyorsanız ilk önce, firmalarınızda yapısal değişime gidip, yönetimi profesyonel ellere bırakmanız gerekmektedir. Global dünya pazarında ayakta kalmak istiyorsak verimli çalışmak zorundayız. Rekabet edebilmenin tek şansı budur" şeklinde konuştu.

13.01.2017 16:34:29 TSI

