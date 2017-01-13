Vali İsmail Ustaoğlu'ndan, Balibaşa'ya iade-i ziyaret
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Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa'ya iade-i ziyarette bulundu.
Ziyaret için Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası'na gelen Vali İsmail Ustaoğlu burada Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa tarafından karşılandı. Ziyaret anısına şeref defterini imzalayan Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Albay Balibaşa'dan bilgi aldı. Vali İsmail Ustaoğlu, Kışla Komutanı olarak atanan Davut Balibaşa'ya yeni görevinde başarılar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.
(YY-AA-Y)
13.01.2017 16:36:45 TSI
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