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Kahramanmaraş Havalimanı geçen yıl 266 bin 743 yolcuya hizmet verdi



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Havalimanı'nda, geçen yıl 266 bin 743 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 19 bin 591, dış hatlar 72, toplamda ise yüzde 1 artışla 19 bin 663 oldu.

2016 yılı Aralık ayında Kahramanmaraş Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 2 artışla 190, dış hat yolcu trafiği 1 olmak üzere toplamda yüzde 3 artışla 191'e ulaştı.

Aralık ayında Kahramanmaraş Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 142 ton olarak gerçekleşti.

2016 yılı Aralık sonu gerçekleşmelerine göre, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan; bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla 266 bin 743 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 5 artışla 2 bin 473'e, yük trafiği ise yüzde 22 artışla 2 bin 454 tona ulaştı

(OZR-Y)



13.01.2017 16:36:47 TSI

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