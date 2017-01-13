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Okul yolunda ölen Aslı için arkadaşları lokma döktürdü

13 Ocak 2017 Cuma, 16:34
Okul yolunda ölen Aslı için arkadaşları lokma döktürdü
Okul yolunda ölen Aslı için arkadaşları lokma döktürdü

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'nde geçtiğimiz 5 Aralık sabahı okula gitmek için evinden ayrılan ve geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Aslı Değirmen için okulunda lokma dağıtıldı.
Ayşegül Sevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Aslı Değirmen için bugün okulun bahçesinde sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin girişimleriyle gerçekleştirilen lokma dağıtımına, Değirmen'in ailesi ve yakınları başta olmak üzere Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Semiz, Aslı'nın öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.
Oldukça duygusal anların yaşandığı okulda gözyaşlarına hakim olamayan Aslı Değirmen'in annesi Fatma Değirmen, kızının okul arkadaşlarına sarılarak ağladı. Aslı'nın arkadaşlarının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Okul Müdürü Hakan Camcıoğlu, Aslı'yı anmak için lokma döktürmek istediklerini anlatarak "Bugün bize burada katılan Milli Eğitim Müdürümüze, Aslı'nın ailesine öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben özellikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu faaliyeti başından sonuna kadar kendileri organize etti. Aileye de başsağlığı diliyorum, üzüntülerini paylaşıyorum. Aslı bizim de kızımızdı, üzüntümüz büyük" dedi.
Aslı'nın acılı babası Mehmet Değirmen ise şunları söyledi: "Yetkililerden destek bekliyorum. Ceza Türkiye'de emsal olacak şekilde olsun. En ağır cezayı istiyorum. Kanun ne diyorsa o olsun. Cumhurbaşkanı ve Başbakandan destek bekliyorum. Diğer çocuğum şu anda okula gitmiyor. Psikolojisi bozuldu. Ben işimi her şeyimi kaybettim"ifadelerini kullandı.
Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Semiz de şunları dile getirdi: "Arkadaşlarının Aslı'yı unutmaması acılarını paylaşması, Aslı'yı yaşatması bizim için övünç kaynağıdır. Acıyı paylaşıyoruz, benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. İnşallah benzer olaylar yaşanmayacak. Ailemizin acısını paylaşıyoruz, öğrencilerimize de hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz"şeklinde konuştu.
Aslı Değirmen'in sınıf arkadaşı Sevim Tek ise "O hala bizim yanımızda ve bizimle beraber. Onun sırasına kimsenin oturmasını istemiyoruz çünkü anıları var" dedi.
Öte yandan Aslı Değirmen'e çarpıp ölümüne neden olduğu için tutuklanan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü E.Y., bir ay tutuklu kaldıktan sonra yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla geçtiğimiz günlerde salıverilmişti.
(EA-MB-Y)

13.01.2017 16:39:02 TSI
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