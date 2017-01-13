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Özel Bilge Koleji birinci oldu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği 'Darbeden Demokrasiye 15 Temmuz' konulu kompozisyon yarışmasında Erzurum'dan Özel Bilge Koleji birinci oldu.

Özel Bilge Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencilerinden Öykü Karaduman'ın yazdığı, 'En Uzun Gece' kompozisyonu Erzurum birincisi oldu. Karaduman, Erzurum'u Türkiye'de temsil etmeye hak kazandı. Komposizyonu duygu yüklü olduğu bir günde kaleme aldığını ifade eden Öykü Karaduman, bu milletin hiç bir zaman esir edilemeyeceğini, Türk gençliği var oldukça esareti asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Okul Müdürü Abdullah Samancı, öğrencileri Öykü Karaduman ve öğretmenlerini tebrik ettiğini söyledi. Milletimizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde Erzurum'u temsil etmeye hak kazanmanın büyük bir onur ve gururu içinde olduklarını ifade eden Samancı şöyle dedi:

"Milli Eğitim Bakanlığı illerin birinci olan eserlerini kitaplaştıracak ve Türkiye'nin 81 vilayetinde dağıtılacak. O kitabın içinde yer almak güzel bir duygu. Özel Bilge Koleji eğitim felsefesi olarak asla hain teşebbüslere müsaade etmeyecek gençlerin eğitim yuvası olduğunu ve bundan da büyük gurur duyuyoruz. Okulumuzun birçok dalda aldığı ödüller devam edecektir."

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 16:41:29 TSI

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