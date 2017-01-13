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AK Partili kadınlar kendilerini görme engellilerin yerine koydu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle AK Parti Kadın Kolları Başkan ve yönetim kurulu üyeleri gözlerini kapatarak kısa süreli empati yaptı.

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için farklı bir etkinliğe imza attı. Gözlerini bandajla kapatan Başkan Perihan Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri ellerinde beyaz baston ile 5 dakika parti binası içerisinde yürümeye çalıştılar. Görme engellilerin yaşadıkları zorluğa dikkat çekmek isteyen AK Partili kadınlar, gözleri bağlı yürümekte oldukça zorlandı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, "7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında engelli kardeşlerimizin yaşamlarındaki sorunlara dikkat çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin sorunlarını olduğunu biliyoruz. Bizde böyle bir etkinlik yaparak buna dikkat çekmek istedik. Onların yerine gözlerimizi kapatarak, empati yaparak kısa sürede olsa anlamaya çalıştık. Hükümetimiz engelliler için bir çok girişimde bulundu. Bunun daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda herkesin daha duyarlı olmasını istiyorum. Görme engelli kardeşlerimizin nasıl yaşadığını empati yapmalarını istiyorum" dedi.

Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Murat Ağır ise, AK Parti Kadın Kolları başkanını bu duyarlı davranışından dolayı kutladı.

(AHM)



13.01.2017 16:39:37 TSI

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