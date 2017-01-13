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El Bab'da Savaşan Askerden Başkan Cabbar'a Ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Türk Ordusu'nun Suriye'nin El Bab bölgesinde yürüttüğü operasyonlarda görev alan Develili Uzman Çavuş, eşi ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti.

Uzman Çavuş Harun Yumuşak, eşi ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti. O bölgede yaşanan gelişmeleri anlatan Yumuşak'ı dikkatle dinleyen Başkan Cabbar "Şanlı Türk Ordumuza ve sizlere Yüce Mevla'dan muzzaferiyetler diliyorum" diyerek, Türk Ordusu içinde Develilileri temsil etmesinden dolayı da büyük gurur ve kıvanç duyduğunu belirtti.

(AÖ-Y)



13.01.2017 16:40:01 TSI

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