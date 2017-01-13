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Aksaray'da 2016 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 2016 yılının 4. Dönem Değerlendirme İl Koordinasyon Kurulu Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Vali Aykut Pekmez yaptığı açıklamada, 2016 yılı yatırım programında proje bedelleri toplamı 1 Milyar 725 milyon 439 bin 769TL olan 427 projenin yer aldığını söyledi.

Projelerin önceki yıllar harcamaları toplamının 813 milyon 726 bin 913 TL ve 2016 yılı ödeneklerinin ise 381 milyon 591 bin 137 TL olarak hesaplandığını belirten Vali Pekmez, "4. Dönem sonu itibariyle bu projelere 234 milyon 353 bin 570 TL harcanarak ödenekleri toplamına yüzde 61 nakdi ve kümülatif olarak ortalama yüzde 81'de fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Toplam 427 projeden 266'sı tamamlanırken 24'üne henüz başlanmamış 137'si ise devam edilen projelerdir" dedi.

Toplantı daha sonra yatırımcı kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri tarafından Aksaray'da devam eden yatırımlarla ilgili bilgi vermeleri, sorun ve ihtiyaçlarla ilgili konuların görüşülmesi ile devam etti. Toplantıya katılan ilçe ve belde belediye başkanları ilçe ve beldelerindeki yatırımlar ve eksikliklerle ilgili koordinasyon kurulunu bilgilendirerek yapılması gerekenlerle ilgili taleplerini ilettiler. 2016 yılının 4. döneminin değerlendirildiği koordinasyon toplantısına Vali Yardımcıları Kubilay Ant, Haluk Sezen, Belediye Başkan Vekili Mustafa Karahancı, İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kamu kurumlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

(YC-FM-Y)



13.01.2017 16:42:06 TSI

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