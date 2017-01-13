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Gıda işletmelerine ceza yağdı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:38
Gıda işletmelerine ceza yağdı
Gıda işletmelerine ceza yağdı
- Ordu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Kemal Yılmaz:
- "2016 yılında gerek analiz sonuçlarına, gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 2'si yem işletmesi olmak üzere 81 gıda ve yem işletmesine toplam 440 bin 750 TL idari para cezası uygulandı"

(Fotoğraflı)

Doğan Arzık
ORDU (İHA) - Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2016 yılında 10 bin 35 gıda denetimi yapıldığını, yapılan denetimler sonucunda ise 81 gıda ve yem işletmesine toplam 440 bin 750 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.
Ordu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2016 yılında Ordu'da yapılan gıda denetimleri hakkında bilgiler verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yılmaz, "Ordu'da 2016 yılında gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması için resmi kontrol faaliyetleri sürdürüldü. Yıl boyunca yapılan bu çalışmalarda 575 adet denetim amaçlı numune alındı. Alınan numunelerinin 43'ünün nihai analiz sonucu ise Türk Gıda Kodeksine uygun çıkmadı" dedi.

"3 işletme hakkında suç duyurusu"
2016 yılında yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan sonuçları değerlendiren Ordu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, "2016 yılında gerek analiz sonuçlarına, gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 2'si yem işletmesi olmak üzere 81 gıda ve yem işletmesine toplam 440 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" diye konuştu.

"Vatandaşın şikayet etme hakkı var"
Sağlığı tehdit eden ürünlerin yapımı ve satışı konusunda vatandaşların şikayet hakkının bulunduğunu, bu sebeple bu tür hukuksuz durumlarla karşılaşılması halinde şikayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkün. Çünkü tüketicinin her hangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikayet hakkı da bulunuyor. Bu nedenle, gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketiciler "174 Alo Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmalıdır" şeklinde konuştu.
(DGN-SLH-Y)

13.01.2017 16:40:13 TSI
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