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Van SMMMO'da eğitim seminerleri sürüyor

13 Ocak 2017 Cuma, 16:39
Van SMMMO'da eğitim seminerleri sürüyor
Van SMMMO'da eğitim seminerleri sürüyor

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 2017 eğitim seminerleri kapsamında üyelerine yönelik 'SGK'nın 102. Maddesi Kapsamındaki İdari Para Cezaları' ve 'İşbaşı Eğitimleri' ile ilgili seminer verdi.
Seminer öncesi bir konuşma yapan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, 2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da eğitim seminerlerinin devam edeceğini belirterek, "2016 yılında çok ciddi sıkıntılar yaşadık. 2017 yılının bu anlamda huzur yılı olmasını diliyorum. İlimizde özellikle son dönemlerde vergiyle ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bizler hem oda olarak hem de ekonomi konseyi olarak mevzuattan kaynaklanan bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Ankara'ya çıkarma yapmaya ve çözüm yolları üretmeye devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki henüz bir sonuç almış değiliz. 'Mücbir sebep' hala ucu açık şekilde devam ediyor" dedi.
Özellikle 6036 Sayılı Kanun Van'da uygulanırken, defalarca görüşlerini beyan etmelerine rağmen istedikleri şekilde sonuçlanmadığını ifade eden Başkan Şahin, "Maalesef birçok arkadaşımız cezai işlemlerle karşı karşıya kaldı. Yine birçok arkadaşımız taksitlerini ödeyemedikleri için mağdur oldular. Bütün bunları biz ekonomi konseyi olarak masaya yatırdık. Üç gün önce aldığımız kararı bugün somutlaştırarak ilimizin milletvekili Sayın Burhan Kayatürk'le birlikte Maliye Bakanlığı ile bir görüşme yaparak bunların çözümü noktasında kendilerine dosyamızı ettireceğiz. Umuyorum ki Van'a uygulanan bu haksızlıklar düzeltilir ve olumlu bir sonuç elde edilir. Bu anlamda bugün üyelerimize vereceğimiz iki seminerin de başarılı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Van SGK İl Müdürü Abidin Göksoy ise, Sosyal Güvenlik Kurumunun paydaşlarından birinin de muhasebeciler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu iki kurum etle tırnak gibidir. Bu anlamda işlerimizin düzenli ve koordineli bir şekilde yürümesi, işverenlerimizin işlerini de büyük oranda çözecektir. Şu anda yapacağımız eğitim semineri de bu noktada önem arz etmektedir" dedi.
Konuşmaların ardından SGK uzmanları tarafından 'SGK'nın 102. Maddesi Kapsamındaki İdari Para Cezaları' ile ilgili, Van İş-Kur Müdür Yardımcısı Ali Aslan ise 'İş Başı Eğitimleri' konulu bir seminer verdi.
Seminerler, katılımcıların sorularına cevap verilmesinin ardından sona erdi.
(MD-MSA-Y)

13.01.2017 16:41:04 TSI
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