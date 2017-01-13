YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te trafik kazası, 1 yaralı

Bozüyük'te trafik kazası, 1 yaralı



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden gelen Fahri. Ö (52) idaresindeki 11 DT 304 plakalı tır, otogar istikametinden Kovalıca istikametine gitmekte olan Yakup Ç.(31) yönetimindeki 26 RP 914 plakalı otomobille Çortuk kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yakup Ç. hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İC-MET-Y)



13.01.2017 16:44:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER