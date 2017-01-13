Bozüyük'te trafik kazası, 1 yaralı
İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden gelen Fahri. Ö (52) idaresindeki 11 DT 304 plakalı tır, otogar istikametinden Kovalıca istikametine gitmekte olan Yakup Ç.(31) yönetimindeki 26 RP 914 plakalı otomobille Çortuk kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yakup Ç. hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İC-MET-Y)
13.01.2017 16:44:32 TSI
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