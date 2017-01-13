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Edirne'de güneş kendini gösterdi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne'de bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından güneşli hava kendisini gösterdi.

Edirne Valiliği'nin kar yağışından dolayı vatandaşları uyardığı ve okulların bir haftadır tatil olduğu kent, bugün güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, bir haftadır yoğun kar yağışından dolayı çıkamadıkları evlerinde, güneşli havayla birlikte kendini sokağa attı. Güneşli ve ılık havanın tadını çıkaran Edirneliler, gün boyu cadde ve sokakları doldurdu. Sokak hayvanları da, karın kısmen yerden kalmasıyla, güneşin tadını çıkardılar.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Edirne'de yarın yağmurlu havanın hakim olması bekleniyor.

(EY-MEF-Y)



13.01.2017 16:43:43 TSI

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