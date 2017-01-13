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Diyarbakır'da hafta sonu planlı elektrik kesintileri yaşanacak



DİYARBAKIR (İHA) - Hafta sonu TEİAŞ tarafından yapılacak bakım onarım ve Dicle Elektrik Dağıtım tarafından bazı Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binalarında yapılacak tadilat çalışmaları nedeniyle Diyarbakır'ın bazı kesimlerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Dicle Elektrik Dağıtım'dan alınan bilgiye göre 14 Ocak Cumartesi günü Şeyh Bızını KÖK binasında yapılacak olan inşaat tadilatı sebebiyle 10.00-17.00 saatleri arasında Şeyh Şamil Mahallesi, 3. Nolu Sağlık Ocağı'nda enerji kesintisi yaşanacak.



Ergani, Dicle ve Çermik'te kesinti

TEİAŞ tarafında Ergani Trafo Merkezi'nde 15 Ocak Pazar günü yapılacak olan bakım onarım çalışması sebebiyle de aynı gün 08.00-12.00 saatleri arasında Ergani, Dicle ve Çermik ilçelerinde kısmı olarak enerji kesintisi yaşanacak.



Diclekent'te kesinti yaşanacak

15 Ocak Pazar günü Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent KÖK ve Nil Koleji KÖK binalarında da inşaat tadilatları yapılacak. Bu nedenle 08.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak. Kesintiden Diclekent villaları, N City çevresi ile Vali Gökay Aydıner mahallesi etkilenecek.

(İHA-MP-Y)



13.01.2017 16:48:22 TSI

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