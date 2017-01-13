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Kaymakam Hasan Yaman, Kent Müzesi'ni ziyaret etti.



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret etti.

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ni içinde barındıran Albay İbrahim Çolak Köşkü'nü ziyaret eden Kaymakam Yaman'a Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşlik etti. Müze içerisinde incelemelerde bulunan Kaymakam Yaman'a Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Müze Kurulum Koordinatörü Veysel Kılıç, müze ve müze içinde bulunan eserler hakkında bilgiler verdi. Müze hakkında bilgi alan Kaymakam Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, müzenin açılış tarihi, sergilenecek eserler ve diğer birçok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken, ziyaretin ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Kaymakam Hasan Yaman'a ziyaretin bir hatırası olarak kalem hediye etti.

Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "İlçemizde hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz yeni projeleri yakından takip eden sayın Kaymakamımız Hasan Yaman'a ziyaretinden ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(FSİ-MET-Y)



13.01.2017 16:49:36 TSI

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