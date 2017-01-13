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İzmit'ten Hani ve Tatvan'a kitap



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin okuma alışkanlığını arttırmak için kitap bağışları devam ediyor.

Kültür Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ve Diyarbakır'ın Hani ilçesinden İzmit Belediyesi'ne kitap talebinde bulunuldu. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın gelen talebin karşılanması yönündeki talimatı üzerine Hani ve Tatvan'daki çocuklar için 100 Temel Eser'den oluşan yüzlerce kitap gönderildi. İzmit Belediyesi tarafından Balıkesir ili Gönen ilçesindeki Mehmet Çanakçı İlkokulu öğrencilerine de çok sayıda Pişman Çocuk Dergisi'nin son sayısından gönderildiği da bildirildi.

(RFK-Y)



13.01.2017 16:52:34 TSI

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