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Başkan Acar düğün salonlarının açılışına katıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:51
Başkan Acar düğün salonlarının açılışına katıldı
Başkan Acar düğün salonlarının açılışına katıldı

(Fotoğraflı)

Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, ilçede bir firma tarafından yaptırılan düğün salonlarının açılış törenine katıldı.
İşletmelerin sahibi Ramazan Arslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış programına Dinar İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Türkmensoy, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Belediyede görevli Gazi Yılmaz tarafından yapılan dua akabinde kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesimi sonrasında Şahin tarafından protokol üyelerine işletmeler gezdirildi.
Açılışın sonunda ise protokole asta sürprizi yapıldı. Düğün salonlarından birinde kesilen pasta davetlilere ikram edildi.
(GC-

13.01.2017 16:55:30 TSI
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