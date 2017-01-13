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Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakaları Başladı



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MALATYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporlarının 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakaları bugün yapılan açılış töreniyle başladı.

Yakınca Spor Salonunda yapılan müsabakalar öncesinde turnuvanın açılış seremonisi yapıldı. Seremoniye Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul İdarecileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir açıklama yapan Akkaya, ''Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor genel Müdürlüğü, Okul Sporlarının 2017 yılı faaliyet programında yer alan , Okullar arası Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakalarına hoş geldiniz. Umarız ilimizden memnun bir şekilde ayrılırsınız. Üç gün sürecek olan grup müsabakaların fair play çerçevesinde geçmesini umuyorum. Katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar dilerim'' dedi.

Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya'nın konuşmasının ardından grup müsabakaları başladı. Pazar gününe kadar devam edecek grup müsabakalarına 11 İlden erkek takımı, 9 ilden de kız takımı olmak üzere toplam 20 il katıldı. 32 kız sporcu 42 erkek sporcu olmak üzere toplamda 74 sporcu grup müsabakalarında üç gün boyunca mücadele edecek. Grup müsabakalarında ilk üç takım 19 - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Aksaray ilinde yapılacak olan Türkiye Yıldızlar Masa Tenisi Müsabakalarına katılıma hakkı kazanacak.

(MT-SD-Y)



13.01.2017 16:57:08 TSI

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