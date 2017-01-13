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Siyaset akademisi eğitimleri başlıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 16:54
Siyaset akademisi eğitimleri başlıyor

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, yarın Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde saat 13:30'da başlayacak olan Siyaset Akademisi eğitimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Revi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"AK Parti teşkilatının eğitim çalışmaları arasında yer alan Siyaset Akademisi Türkiye'de tek ve ilk olan geniş kapsamlı eğitim faaliyetidir. Türkiye genelinde talep yoğunluğu nedeni ile olumsuz hava şartlarının da etkisine istinaden Aralık ayında planlanan eğitimler Ocak ayında başlıyor. Siyaset Akademisi ilk olarak 2008 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçirilmiş olup, AK Parti'ye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Akademideki yeniliklerden biri de uzaktan eğitim uygulaması ile deneyim paylaşımları olup, bu yıl tüm Türkiye'den Siyaset Akademisi'ne kayıt yaptıranların yoğun talep gösterdiği gibi Trabzon'umuzda da önceki yılların iki katı başvuru ile program uygulama sürecimiz yarın itibariyle başlayacaktır. Ar-Ge birim başkanımız İl Başkan yardımcımız Arzu Yalçınalp'in koordinatörlüğünde 8 hafta sürecek olan programımız Trabzon'umuzda 200 katılımcı ile Cumartesi-Pazar günleri öğleden sonra 14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Cumartesi günü 2 farklı hoca, pazar günü 2 farklı hocamız ilimizde ders vermek üzere bulunacaktır. AK Parti 17. Dönem Siyaset Akademisi Büyük Güç Türkiye Eğitim Programı 64 saat kürsü dersi ve 16 saat uzaktan eğitim dersi olmak üzere toplamda 80 saattir. 8 haftalık bir eğitim programıdır. AK Parti Siyaset Akademisi kapsamında hem üniversitelerden ve alanında uzmanlardan oluşan, hem de deneyim paylaşımlarında sanatçı, yazar, belediye başkanı gibi görevi bizzat yapan kişilerin olduğu çok önemli bir uzman eğitmen portföyü bulunmaktadır. Sınavların da çok dikkatli bir şekilde yapılacağı programda hocalarımızın daha etkin, interaktif, eğlenceli ders sunumları yapmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
(BK-ÖS-Y)

13.01.2017 16:58:48 TSI
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