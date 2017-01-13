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Bilecik'teki elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkardı



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te son günlerde artan enerji kesintileri, şiddetli soğuklarda ısınmak için elektriğe ihtiyaç duyan vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Merkez Bahçelievler Mahallesinde uzun süreden beri sık sık enerji kesintilerinin meydana gelmesi vatandaşı çileden çıkardı. Mahallenin bir kısmını kapsayan elektrik kesintisi 5 saat kadar sürünce bu durum şiddetli soğuklarda hayatı durma noktasına getirdi. Soğuk kış günlerinde gerekli önlemin alınmamasının mağduru olduklarını anlatan mahalliler, "Mahallemizde artık sıradan ve normal hale gelen ve oldukça uzun süren elektrik kesintileri bizleri olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintileri adeta canımıza tak etti. Birçok ev doğal gazla ısınıyor. Elektrikli ısıtıcısı da kullanamıyoruz. Elektrik kesintileri sırasında karanlığa mahkum olduğumuz gibi soğuktan da etkileniyoruz. Kesintilerin artık dayanılmaz hal aldı ve bu sorunun bir an önce çözülmesi istiyoruz" dediler.



"Trafo yetersiz"

Konu hakkında bilgi veren Eskişehir'e bağlı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Bilecik yetkileri ise; kış mevsiminde akımın çok çektiğini ve direkte bulunan trafonun yetersiz kaldığını belirttiler.

(MYB-MET-Y)



13.01.2017 17:01:16 TSI

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