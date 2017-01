YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak Valisi Ahmet Okur basın mensuplarıyla bir araya geldi

Uşak Valisi Ahmet Okur basın mensuplarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta görev yapan yerel basın mensupları, ulusal basın ve haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelen Vali Ahmet Okur Uşak Valiliğinin 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi.

Uşak Hasbahçe Polisevinde düzenlenen kahvaltıda Vali Okur Uşak'ta çalışan ve büyük bir özveri ile görev yapan basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü" kutlayarak, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali Okur Her mesleğin kendine has zorlukları bulunduğunu, gazetecilik mesleğinin de haber peşinde geçen zorlu bir uğraş olduğunu vurguladı. Vali Okur "Vatandaşlarımızın aydınlatılması haberin doğru ve tarafsız bir şekilde yapılabilmesi bu mesleğin en önemli unsurudur. Gazetecimiz kalemini doğrudan, hak ve adalet çizgisinden sapmadan kullanmalıdır. Toplum olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde medya kuruluşlarının ve gazetecilik mesleği mensuplarının; haberi üretme ve başvuru kaynağı olma vasfıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, haberin tehdit ve baskı unsuru olarak kullanılmamasıyla ilgili duruşları medyanın gerçek gücünün ortaya çıkmasında büyük önem taşımaktadır. İlimizde görev yapan tüm gazetecilik mesleği mensuplarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kahvaltının ardından Uşak Valiliğinin 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Vali Ahmet Okur çalışmalar hakkında hazırlanan sunumu gazetecilerle paylaştı. Vali Ahmet Okur toplantıda yaptığı konuşmada 2016 yılında toplam kamu kurumları tarafından 360 proje yapıldığını, bu projelerden 257 tanesinin tamamlandığını ifade eden Vali Okur, toplam proje bedelinin 1 milyar 58 milyon TL olduğunu belirtti.

Vali Okur konuşmasına şöyle devam etti, "2016 yılı Ülkemiz ve ilimiz için çok önemli hadiselerin meydana geldiği bir yıl olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimine asil bir duruşla karşı gelen ve bu girişimi püskürten vatandaşlarımız, darbenin hedeflerinin gerçekleşmemesi adına günlük yaşantısına ve çalışmalarına ara vermemiş, hatta daha büyük bir azim ve şevkle bir ve beraber olarak ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına üretimleriyle, yatırımlarıyla katkı sağlamışlardır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız da planladıkları hedefler doğrultusunda çalışmalarını, faaliyetlerini sürdürmüşler, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde herhangi bir aksama meydana gelmemiştir. Bizler Uşak ilinin yöneticileri olarak üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle icra etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 227 milyon TL ihracat yapan Uşaklı sanayici ve işadamlarımızın da katkılarıyla Uşak ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmışlık düzeyinde 25. sırada yer almıştır"

Eğitim kalitesi ve okullaşma oranının ciddi anlamda üst seviyelerde bulunduğunu ifade eden Vali Okur Uşak'ta Başarıyı Artırma Projesi ve Yenilikçi Lider Öğretmenler Projeleriyle planlanan hedeflere ulaşıldığını; Davranış Değişikliği Oluşturma Projesi, Mülteci ve Göçmen Öğrenciler için Eğitimde Dengenin sağlanması ve Engelsiz Gelecek İçin Eğitim Projeleriyle eğitime bütüncül bir bakışın elde edileceğini ifade etti. Vali Okur, yürütülen projelerle Uşak'ta eğitim alanında hayırseverlerin, odaların, STKların ciddi bir ilgi ve alakasının bulunduğunu ifade ettiği konuşmasında "Bu projelerin böylesine başarılı olmasının temelinde onların da çok önemli katkı ve ilgileri yatıyor. Sanayici ve iş adamlarımız bu işbirliğini kabul ettiler. Devam eden projemizin daha da yaygınlaşarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemli maddi destek sağlıyorlar. 2017 yılında da yapılacak çalışmalar için protokoller imzalandı. En büyük yatırım olarak gördüğüm eğitim alanında birlikte çok başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde sürdürülen hizmetlerin sunumunun hızını ve kalitesini artırmak amacıyla geliştirilen e-Vakıf projesinin tamamlandığını ve Aralık 2015 itibariyle internet üzerinden hizmete sunulduğunu ifade eden Vali Okur, "e-Vakıf adını verdiğimiz projeyi kısa süre içinde hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi kişi veya ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bizzat gelmeden başvuruda bulunmasına ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesine imkân sağladık. Buna göre, ihtiyaç sahipleri elektronik ortamda bize ulaşmasının ardından personellerimiz aldıkları bilgiler doğrultusunda onları ziyaret ederek ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacaklardır. 1 yıl içinde yaklaşık 20 bin başvuru sisteme kaydedilmiş ve bu başvurulara işlem yapılmıştır" dedi.

Uşak İlinin ön plana çıkan sanayisi gibi turizmde de zengin bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Okur özellikle doğa turizmi açısında Uşak'ın önemli destinasyonlara sahip olduğunu belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: "Ulubey ilçemizde Cam Teras'ın içinde bulunduğu kanyonların ardından Taşyaran vadisi 570 dekar tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Büyük Uşak Kanyonları dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak iç ve dış turizmde ilimize doğru bir yöneliş sağlayacaktır. Kanyonlarımızın tanıtımı için hazırlanan belgesel sözlerimizi çok daha net ifade etmektedir. Banaz ilçemizde bilinen tarihin seyrini değiştirecek arkeolojik kazılar da yine ilimizin zengin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarması açısında önem taşımaktadır."

2016 yılı değerlendirme toplantısının sonunda ilimizdeki asayiş durumunu hakkında bilgi veren Vali Ahmet Okur "15 Temmuz'da hain darbe girişiminde İlimizde asker ve polisimizin darbeye karşı duruşu, yasaların verdiği görev ve yetkileri kullanarak vazifelerini kusursuz icra etmeleri bizleri memnun etmiştir" dedi. 2016 yılında hem jandarmamız hem de emniyet teşkilatımız halkımızın huzuru ve güvenliğinin sağlanması yönünde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Okur, "Özellikle kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı bir şekilde suçlularla mücadelede özveri ile çalışmaktadır. Gerçekleştirildikleri başarılı çalışmalarından dolayı hem Jandarma hem de Emniyet personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının sonunda soruları cevaplayan Vali Ahmet Okur, katılımlarından dolayı tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

(EÖ-MB-Y)



13.01.2017 17:01:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER