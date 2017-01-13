YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akhisarlı meclis üyelerinden Başkan Ergün'e ziyaret

Akhisarlı meclis üyelerinden Başkan Ergün'e ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Akhisar Belediye Meclisi'nin Milliyetçi Hareket Partili Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamına konuk oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Meclisi'nin Milliyetçi Hareket Partili Üyeleri Doğan Ensivri, Halil Aktaş, Fatma Kocabıyıkoğlu, Mehmet Taşar, Arif Oruntaş, İbrahim Vardar ve Leyla Özkan'ı makamında konuk etti. Başkan Ergün'ün, Gezici Araştırma şirketinin '2016 Yılı En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları' araştırmasında 30 büyükşehir belediye başkanı arasında ikinci sırada yer almasından dolayı kutlayan meclis üyeleri, "Hayata geçirdiğiniz dev projelerin ve hizmetlerin ardından son dönemde aldığınız ödüllerle doğru yolda olduğunuzu bir kere daha ortaya koydunuz. Bu anlamda Gezici Araştırma'nın 2016 yılı en başarılı belediye başkanları araştırmasında da yine zirvede almanız bizleri mutlu etti. Sizlerin başarıları bizleri gururlandırıyor" ifadelerinde bulundu.

Manisa'nın 17 ilçesine en iyi hizmeti sunmayı amaçladıkları belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, elde edilen başarının da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, Bizim için tabi gurur vesilesi. 8 senedir bu çizgimizi bozmadık. Sonuçta bu memnuniyet vatandaş noktasında da takdir görmüş. 30 Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde ikinci olmak güzel sonuç. 2015 yılı bütçe performansında da Türkiye'de birinci olduk biliyorsunuz. İnşallah devamı gelir. 2016'nın sonuçları da artık kapanıyor. Meclis'te de ön bilgi verdim. Gelirde yüzde 100'ü geçtik. Giderde şu anda yüzde 103. 12'den tam isabet olmuş. Demek ki doğru hesaplamalarla iyi şeyler yapılıyor. Tabi ki amacımız Manisa'nın 17 ilçesindeki 1 milyon 400 bin insanımıza hizmet. Yapılanma sürecini geride bıraktık. Artık hizmet başladı. Allah utandırmasın" dedi.

(AY-Y)



13.01.2017 17:01:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER