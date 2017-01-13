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Elazığ'da avlanmada yasak olarak kullanılan 12 adet güme imha edildi



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da avlanmada yasak olarak kullanılan 12 adet güme imha edilirken, 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri Koruma Kontrol ekipleri tarafından Keban Baraj Gölüne kıyısındaki Yünlüce, Çağlar, Yenikapı, Elmapınarı, İçme ve Şahsuvar köylerinde su kuşlarının avlandığının ihbar edilmesi üzerine denetim yapıldı. Denetimlerde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre avlanmada kullanılması yasak olan üstü kapalı ve korunaklı 12 adet güme tespit edilerek imha edildi. Ekipler kaçak avlanan 3 şahıs hakkında da yasal işlem yaparak, tüfeklerine el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklara uymayanlarla ilgili denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

(HİV-MP-Y)



13.01.2017 17:05:18 TSI

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