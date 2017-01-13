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Vali Güvençer, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nü ağırladı



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MANİSA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürü Rahmi Bayrak'ın emekliye ayrılmasının ardından yerine atanan Kerim Gençoğlu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Vali Güvençer'in kendisini kabulü nedeniyle teşekkür ederek 11 Ocak 2017 Çarşamba günü göreve başlaması nedeniyle Vali Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Gençoğlu, Bölge Müdürlüğünün yetki ve sorumluluk alanındaki illerde hizmeti en üst seviyeye çıkarmak için gayret göstereceklerini ifade etti. Vali Güvençer de Manisa'ya tayin olmasından dolayı Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu'nu kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

(AY-Y)



13.01.2017 17:09:01 TSI

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