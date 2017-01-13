YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Afyon Beşiktaşlılar Derneği kan bağışında bulunacak

Afyon Beşiktaşlılar Derneği kan bağışında bulunacak



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyon Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İhsan Beşer, Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı 'kan stoklara azalıyor' çağrısına uyarak Park Afyon Alışveriş merkezi önünde kan bağışında bulunacaklarını kaydetti.

Kızılay Kan Bağış Merkezi'nin yaptığı çağrıya dikkate alan Afyon Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlarının 15 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Park Afyon Alışveriş Merkezi önünde kan verecek. Kızılay'ın kan stoklarında çektiği sıkıntı nedeniyle yaptığı açıklamaları dikkate aldıklarını söyleyen Başkan Beşer, "15 Ocak'ta yapacağımız kan bağışına tüm Beşiktaşlıları ve Afyonkarahisar halkını davet ediyoruz. Vereceğimiz kanlarla hem Kızılay'a hem de kan bekleyenlere destek olacağız. Herkesi Park Afyon AVM önündeki Kızılay Kan Bağış TIR'ına bekliyoruz" dedi.

(GC-



13.01.2017 17:11:00 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER