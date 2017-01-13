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Aile Danışmanlık Merkezi hizmete girdi

13 Ocak 2017 Cuma, 17:08
Aile Danışmanlık Merkezi hizmete girdi
Aile Danışmanlık Merkezi hizmete girdi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda kurulan Aile Danışmanlık Merkezi, ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk bütünlüğünü koruma, geliştirme; sorunları önleme ve çözme kapasitelerini genişletmek amacıyla ailelere ücretsiz destek veriyor.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda kurulan Aile Danışmanlık Merkezi, Gebzeli ailelerin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunları önleme ve çözme kapasitelerini genişletmek anlamında ailelere destek oluyor. Alanında uzaman psikologlar Gebze halkına hizmet vermeye, onlara yardımcı olamaya devam ediyor.
Aile danışmanlığı hakkında Gebzelileri aydınlatan Gebze Belediyesi Aile Danışmanlığı Merkezi yetkilileri, "Aile Yasası (Family Law Act) çerçevesinde verilen danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığı ilk olarak kişiler arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Aile ilişkileri ve bozuklukları bireylerin hem psikolojik ve mental ilişkilerini hem de bunlara bağlı bozuklukların nasıl geliştiğine ve bu bozuklukların içeriğinin toplumda nasıl geliştiğini üzerinde durur. Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı oluyor.
Aile içinde yaşanan bireyler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek verilmektedir" dedi. Aile danışmanlığının hedefleri hakkında da bilgi veren merkez yetkilileri, "Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmak" ifadelerini kullandı.
(RFK-Y)

13.01.2017 17:12:42 TSI
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