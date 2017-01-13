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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da su kesintileri yaşanacak

13 Ocak 2017 Cuma, 17:09
Bolu'da su kesintileri yaşanacak

Bülent Velioğlu
BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Saat: 12.00 ile 19.00 arasında Köroğlu, Çıkınlar ve Ovadüzü Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza önemle duyurulur."
(BV-AY)

13.01.2017 17:14:50 TSI
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