Niksar'a Danişmentli Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluyor

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde Danişmentli Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi(GOP) Danişmentli Araştırma ve Uygulama Merkezi için Niksar'da uygun yer belirlendi. Danişmendli Devletine uzun yıllar başkentlik yapan Niksar'a Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak.

Tokat Valisi Cevdet Can beraberinde GOP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin ve Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Niksar Belediyesini ziyaret ettiler. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tokat Valisi Cevdet Can beraberindekileri karşılayarak, yapılacak ortak projeler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından, GOP Üniversitesi tarafından kurulan Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi için mekan araştırması yapıldı.

Üstü katı Niksar Belediyesi tarafından Alan Yönetim Başkanlığı olarak hizmet veren Çıtakoğlu Konağı'nın alt katını da Danişmentli Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak uygun bulan Vali Can, konağı beğeni ile gezdi.

Danişmentlilerin özellikle Anadolu'da bıraktıkları tarihi ve kültürel mirasın izini sürecek olan merkez, Danişmentlilerle ilgili araştırmalar ve yayınlar hazırlayacak. Yine sempozyum gibi tanıtım ile ilgili bir takım faaliyetler yürütecek olan Danişmentli Araştırma ve Uygulama Merkezi çok geniş bir ağa sahip olacak. Bu merkez ile birlikte Danişmentlilerle ilgili geçmişte ne kadar karanlık şey varsa hepsini açığa çıkaracak işleve sahip olacak merkez, geçmişte Danişmentlilere başkentlik yapması sebebiyle Niksar'da hizmet verecek.

Niksar Alan Yönetimi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışacak olan ve tüm remi işlemleri tamamlanan merkez, Çıtakoğlu Konağı'nın alt katının tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından açılış için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu bekleyecek.

Danişmentliler soyundan geldiği bilinen Bakan Eroğlu, önümüzdeki günlerde yapacağı Tokat ziyaretinde Niksar'daki Danişmentli Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin açılışı yaparak, Niksar'ın Danişmentilere başkentlik yapmasını açılacak olan merkez ile daha da anlamlandıracak.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, incelemelerin ardından Vali Can, Rektör Prof. Dr. Şahin ve Kaymakam Kapankaya'ya katkılarından dolayı ilçenin tarihi zenginliklerinin resimlendirildiği Niksar Belediyesi logolu saat takdim etti.

Gezinin ardından bir açıklama yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "GOP Üniversitemiz tarafından kurulan Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi için ilçemizde mekan araştırması yaptık. Bu konuda büyük emekleri olan Tokat Valimiz Cevdet Can ve GOP Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi.

13.01.2017 17:16:11 TSI

