Başkan Yazgı, karla mücadelede ekibine teşekkür etti

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, geçtiğimiz günlerde Aksaray'da meydana gelen yoğun kar yağışı sırasında ve sonrasında şehrin her bölgesinde kar ve tuzlama çalışması yaparak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran belediye personeline teşekkür etti.

Belediye Meclis Salonunda başkan yardımcıları, ilgili daire müdürleri ve çok sayıda personelle bir araya gelen Başkan Haluk Şahin Yazgı, personele hitaben yaptığı konuşmada kar ve buz temizliği konusunda çok büyük özveri ile çalışan personelini tebrik etti. Başkan Yazgı, "Geçtiğimiz hafta, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'ımızda da yoğun bir kar yağışı ile geçti. Bizim bu kar yağışı sırasındaki amacımız her yere ulaşabilmek, her yerdeki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaktı. Bizim için burada en önemli şeylerden bir tanesi hastane, itfaiye ve ana yollar öncelikliydi. Bu tür yerleri öne alıp bu çalışmaları yaptıktan sonra diğer yerlerdeki çalışmaları takip ederek yürütmekti. Bu amaçla değerli müdürlerim ve kıymetli personellerimle beraber gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmaları yaptığınızdan dolayı başta başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Meteoroloji farklı zamanlarla yeniden uyarılar yapıyor. Ama biz her zaman olduğu gibi mücadeleye hazırdık ama şimdi daha organize bir şekilde hazırız. Ekiplerin nerede, nasıl çalışacağını ve bu çalışma sonucunda neyi başaracağımızı gördük. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Burada bizler kriz masası oluştururken başkan yardımcıları ve müdürler olarak belediyede ve ardından da sahada sizlerin yanında olduk. Koordine merkezi ve kimin nerede çalıştığı önemlidir. Daha önce kurmuş olduğumuz araç takip sistemi sayesinde sizlerin nerede olduğunu ve ne tür bir çalışma yaptığını yerimizden takip edebiliyoruz. Telefonlarımız ve bilgisayarlarımız vasıtasıyla da bunları görebiliyoruz. Bizler bu çalışmayı yaparken, zabıtamız, ulaşım hizmetleri, fen işleri, park bahçe müdürlüğü, su ve kanalizasyon, çağrı merkezi ve basın müdürlüğünün hem sahada, hem belediyede, hem de ulaşabileceğimiz her noktada vatandaşlara iletmek suretiyle gerçekleştirdik. 48 mahallemiz ve 800 kilometre yol ağımız var. Bu çalışmamızda şunu gördük ki vatandaşlarımız bizleri ve ekiplerimizi sahada görünce bu çalışmayı ne kadar fedakarca yaptığımızın farkına vardılar. Bu noktada bizlere teşekkür ettiler. Bizler de onlar adına sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Fen İşleri Müdürü Semih Altınışık, Temizlik İşleri Müdürü Cemil Bektaş, Su ve Kanalizasyon Müdürü Tahir Erdem Öztürk, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hurşit Bozkurt ve Zabıta Müdürü Engin Et'e teşekkür plaketi verdi. Başkan Yazgı daha sonra da kar temizleme çalışmasında fedakarca çalışan belediye personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

13.01.2017 17:17:32 TSI

