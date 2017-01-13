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Kaymakam Yüksel'den Başkan Arslan'a iadeyi ziyaret



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a iadeyi ziyarette bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan Kaymakam Yüksel'i makamında ağırladı. İlçede güzel hizmetler adına ellerinden gelen özveriyi karşılıklı olarak gösterileceğine emin olduğunu söyleyen Kaymakam Yüksel, Başkan Arslan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Arslan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgede sayılı bir konumda olan Taşköprü'de bir süredir yaşanan mülki amir eksikliğinin giderilmiş olmasından dolayı tüm Taşköprü halkı gibi kendisinin de mutlu olduğunu ve geçen sürede yaşanan eksikliklerin kısa sürede giderilmesi için var güçleriyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

(Vİ-AY)



13.01.2017 17:18:10 TSI

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