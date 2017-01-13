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Bartın'da geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi faaliyette



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesinin faaliyete geçtiğini açıklandı.

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Osman Açıkgöz, Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesinin kurularak faaliyete başladığını açıkladı. Açıkgöz, "Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanarak yürürlüğe konan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında hastanelerimizde tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmaya başlandı. Bartın Devlet Hastanesi ana bina giriş katında açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nde (GETAT) Kupa Terapisi ( Hacamat ) uygulaması konu ile ilgili eğitim almış hekimimiz tarafından yapılıyor" dedi.

Tedavi ile ilgili bilgiler veren Açıkgöz, "Kan dolaşımını arttırmak ve iyileşme sağlamak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan köklü tedavi yöntemine kupa terapisi denir. Hastalıktan kurtulmak veya sağlığı koruma amacıyla atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanın alındığı YAŞ Kupa Tedavisi HACAMAT olarak da bilinir. Ana mekanizması kan akımının arttırılmasına dayanan Yaş Kupa Tedavisi Geleneksel İslam Tıbbı olarak da bilinir, Arabçada (el)-hijamah, Türkçe'de ise hacamat olarak adlandırılır ve hacamat tedavisinin tarihi bin yıldan fazladır. Vücudun dış yüzeyinden uygulanan basınç, deri altındaki dokulara ve kaslara kanın çekilmesini sağlayarak içerdiği besin ve oksijenin dokudaki hücrelere bırakılmasına ortam hazırlamaktadır. Bu yolla toksinlerin ve atık maddelerin de lenf sistemiyle atılması sağlanmaktadır. Dolayısıyla bölgedeki metabolizma hızı, enzim ve hormonların artışı hızlanmaktadır. Tıbbi hacamat bu konuda eğitim almış ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş hekimler tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Faydaları yanı sıra uygun şartlarda yapılmadığı takdirde istenmeyen komplikasyonları da hasta sağlığını olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

Ozon uygulaması da yapılacak

Yeni açılan GETAT ünitesinde yakın zamanda ozon uygulamasının da yapılmaya başlanacağını kaydeden Açıkgöz şöyle devam etti: "Ozon Tedavisi günümüzde Diyabet (Şeker Hastalığı) Hipertansiyon ve Kronik Hepatit tedavisinde başarılı sonuçlar sağlayan, hücre yenilenmesini hızlandırdığı için eklem ağrıları, kireçlenmeler, bel ve boyun fıtıkları, fibromiyalji gibi rahatsızlıkların tedavisinde uygulanmaktadır. Genel Sekreterliğimizin kurulmasından bu yana modern tıpta yapılan birçok yeni uygulamalara imza atan Bartın Devlet Hastanesinde yeni başlanan alternatif tıp uygulamaları ile de vatandaşlarımıza ve çevre illerden gelen hastalarımıza hizmet vermeye devam edecektir. Yine GETAT, sırt ağrısı, miyozit, tendinopati , spor yaralanmaları, iskiyalji,lumbalji, brakiyalji, disk patolojileri, fibromiyalji, stres başağrısı,migren, çene artropatisi, bruksizm, sudeck atrofisi, post-Zoster nevralji, trigeminal nevralji, astım,bronşit, sinüzit,larenjit, otit, hiperkinetik kalp hastalığı, GİS problemleri; bulantı,kusma, kabızlık, dolaşım sistemi bozukluklarında yapılabilir. GETAT yine, ciddi anemi, ciddi hipotansiyon, lösemi hastalarına, hemofili hastalarına, diyaliz hastalarına, organ nakli olmuş hastalar, genel durumu bozuk yaşlı hastalar, deride aktif enfeksiyon ve yaraların üzerine, varislerin üstüne, 1 yaşından küçük çoçuklara ve menstürasyon dönemimdeki bayanlara yapılmamalıdır."

(AY-AY)



13.01.2017 17:21:38 TSI

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