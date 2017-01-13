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Başkan Karaosmanoğlu: "Piyasaya 300 milyon lira ödeme yaptık"



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KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi Genel Kurulu'na katıldı.

MÜSİAD Sosyal Tesislerinde düzenlenen genel kurula Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Şube Başkanı Celal Ayvaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile i STK'ların temsilcileri katıldı. 'MÜSİAD'ın milletin değerlerine sahip çıkan iş adamlarının bir araya geldiği bir çatıdır' diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu çatının altında iş adamlarımız güçlerini birleştiriyor ve yeni hedeflere yelken açıyor. Birlikte daha güçlü oluyor ve daha güçlü kurumlar olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu nedenle ayaklarımızın üzerinde durmak istiyorsak, bize diz çöktürmek isteyenlere karşı beraber yol yürüyeceğiz. Daha çok çalışacağız, üreteceğiz ve dünyaya daha fazla açılacağız. İhracat yaparken, insanımıza iş ve aş bulma yolunda da çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kobilerin ülkemizde enerji kaynağı olduğunu da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte iş adamlarımızın ufkunu açma ve cesaretlerini arttırmada çalışmalarınızda olacaktır. Artık Türkiye kabuğuna sığmamaktadır. Biz daha fazla dünyaya açılmamız gerekmektedir. Bu noktada gençlerimize de büyük görev düşmektedir. Onlar yabancı dil bilecek, teknolojiyi iyi takip edeceklerdir. Aynı zamanda bizlerinde iş adamlarımıza karşı da sorumluluklarımız var. Daha yaşanabilir şehir oluştururken, iş adamlarımızla ortak projeler üretebiliyoruz. İş adamlarımızı, ticaret erbaplarımızı ve esnafımızı fiilen de destekliyoruz. Bakınız yeni yıla girdiğimiz bugünlerde piyasaya yeni yıl girmeden 300 milyon TL'lik ödeme yaptık" diye konuştu.

Ülkemizde ki kendi mühendisimize, teknisyenimize ve üreticimize güvendiğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İzmit'te gerçekleştirdiğimiz tramvay projesini kendi sanayicimize yaptırıyoruz. Bu zaman zarfında yurt dışında ki birçok firmayı tavsiye edenlerin olmasına karşın, irademizi ortaya koyarak kendi üreticimize bu işi yapması için fırsat tanıdık. Devletimizin yerli malına verdiği teşviki de kullanarak tramvayımızı Bursa'da ki firmaya yaptırıyoruz. Şunu ifade etmeliyim ki kendi üreticine ve yatırımcına ben güvenmeyeceksem sen güvenmeyeceksen kim güvenecek. Şimdi gidin gıpta ile bakacağız tramvay araçlarımız yapılıyor. Bizim mühendisimiz, teknisyenimiz ve işçimiz yapıyor bunları. Yerli den yana kullanalım. Son olarak da MÜSİAD Kocaeli Şubesine de başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından MÜSİAD'a yeni üye olanlara Başkan Karaosmanoğlu rozetlerini taktı daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

(RFK-Y)



13.01.2017 17:22:32 TSI

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