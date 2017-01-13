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Dalış ekibinden Vali Taşyapan'a ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 17:19
Dalış ekibinden Vali Taşyapan'a ziyaret
Dalış ekibinden Vali Taşyapan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Gölü'nde 1958 yılında batan Rus şilebi Akdamar'ın batığını bularak geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan liderliğindeki dalış ekibi, Vali İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.
Van Gölü'ndeki keşif çalışmalarını yürüten ekipte yer alan yönetmen Ceylan'ın yanı sıra, TSSF Yönetim Kurulu üyesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) Başkanı Murat Kulakaç, Gazeteci ve Sualtı Fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftci ve dalgıç Serkan Ok'un yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Taşyapan, dalış ekibini ortaya çıkardıkları batıktan dolayı tebrik etti.
Vali Taşyapan'a batığın buluş serüveni hakkında yaşadıklarını anlatan yönetmen Ceylan, 3 bin 712 kilometrekare yüz ölçümüyle oldukça büyük bir ekosisteme sahip Van Gölü'nün gizemli sualtı dünyasını keşfetmek için gölün farklı noktalarından dalışlar gerçekleştirdiklerini, Van Gölü Su Altı Araştırmaları Derneği (VANSAD) ile birlikte itinayla değerlendirdikleri bulgular ve yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından mutlu sona ulaştıklarını söyledi.
Van Gölü'nde yeri belli olmayan ve keşfedilmeyi bekleyen birçok batık olduğuna inandıklarını kaydeden Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, "Van Gölü'nü ve sahip olduğu zenginlikleri tanıtarak, Türkiye'nin en çok dalış yapılan noktalarından biri haline getirelim istiyoruz. Van Gölü'nün ekonomiye katkısı yalnızca balıkçılık ile değil, dalış turizmi aracılığıyla da olsun" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

13.01.2017 17:22:55 TSI
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