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Sökespor hazırlık maçında Soma ile berabere kaldı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele veren Sökespor, devre arasını iyi değerlendirmeye çalışıyor. Maçlar ile ligin ikinci yarısına hazırlanana lider Sökespor, BAL Ligi 9. Grup şampiyona adaylarından Somaspor ile karşılaştı.

Konuk Somaspor "Sökespor'a Şampiyonluk Yolunda Başarılar Dileriz" yazılı pankartla sahaya çıktı. Sökespor; Cavit, Aykan, Gökhan, Ahmet, M.Ali Moğul, Hakan, Bartu, Emre, Rıza, Ferdi, Uche, Somaspor ise; Özcan, Caner, Cüneyt, Mustafa Erkul, Suat, Ramazan, Serkan, Sani, Ayvaz, Gökhan ilk on biri ile sahaya çıktı.

Önceki gün yağan yağmurdan ağırlaşan sahada futbolcular sahada mücadele etmekte zorlanırlarken ev sahibi ekipte gözler Kütahyaspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Hakan'ın üzerindeydi.

Karşılıklı ataklarla denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmayı her iki kulübün yöneticileri ve az sayıda taraftar izlerken karşılaşma 0-0 sona erdi.

(LT-MB-S)



13.01.2017 17:23:31 TSI

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