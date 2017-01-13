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Ahmet Keleşoğlu'nun vefat yıldönümünde adını alan fakültelerden anma mesajı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Eğitim gönüllüsü hayırsever işadamı Ahmet Keleşoğlu, vefatının ikinci yıldönümünde adını alan fakültelerin dekanları tarafından anıldı.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Ahmet Keleşoğlu'nun Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne önemli katkılarının bulunduğunu söyledi. Keleşoğlu'nun, Eğitim Fakültesini yeniden inşa ettiğini hatırlatan Kırbıyık, bugün eğitim fakültesinin, Meram Yeniyolda büyük bir modern komplekste hizmet verdiğini de belirtti. Yaklaşık 10 bin öğrencinin bu binada eğitim-öğretim gördüğünü vurgulayan Kırbıyık, "Yaklaşık 500 akademik ve idari personel de bu binada eğitim-öğretim hizmeti veriyor. Ahmet amcamızı hayırla, rahmetle yad ediyoruz. Ailesine de tekrar başsağlığı diliyoruz. Kendisinin kurmuş olduğu bu modern binada Türkiye'mizi kalkındıracak gençlerin yetişeceğini övünçle söylüyorum" dedi.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ise, "14 Ocak 2017 saat 11.00'de Musalla Mezarlığında kabri başında dualarla Ahmet Keleşoğlu'nu anacağız. O, Konya'mızın, Türkiye'mizin, yetiştirdiği en büyük iş adamlarından, hayırseverlerinden birisidir. Konya'mızda da onun eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanında birçok eserleri vardır. Fakültemizin adı Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi olarak değişti. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı hem AKİF binasını, hem de İlahiyat Fakültesi Camisini yeniden yaptıracak. Kendisini rahmetle minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayırseverlik dinimizdeki en büyük rütbelerden biri"

Hayırseverliğin dinimizdeki en büyük rütbelerden birisi olduğunu kaydeden Altıntaş, Cenabı Hakkın "Hayırda yarışınız. İyilikte yarışınız. Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcayınız. İnfak ediniz" buyurduğunu belirtti. Peygamber Efendimizin "İnsanların en iyisi insanlara yararlı olandır" şeklinde iyiliği öğütlediğini de söyleyen Altıntaş, bu anlamda Ahmet Keleşoğlu'nun iyilik seven, iyilik yapan biri olarak hatırlandığını ve vakfının da bu hayırları devam ettirdiğini söyleyerek teşekkür etti.

(BG-FM-Y)



13.01.2017 17:24:36 TSI

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