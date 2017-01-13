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Okullar Arası Voleybolda Malatyaspor Lisesi 1.oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Okullar Arası Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon Malatya Spor Lisesi oldu.

Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları 23 Aralık - 11 Ocak 2017 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan, Genç Erkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları 23 Aralık 2016 - 11 Ocak tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ve okul müdürleri verdi.

Dereceye giren Okullar ise şöyle oluştu:

"1- Malatya Spor Lisesi 2- Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstüri Meslek Lisesi 3- Bahçebaşı Anadolu Lisesi 4- Fatih Anadolu Lisesi."

(MT-SD-Y)



13.01.2017 17:24:59 TSI

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