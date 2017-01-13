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Gençlik ve Spor Bakanlığından Adıyaman 1954 Spor'a yardım çeki



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman 1954 Spor'un mali yapısına destek sağlamak amacıyla 30 bin TL'lik yardım çeki gönderildi.

Vali Abdullah Erin, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 30 Bin TL'lik çeki valilik makamında Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç'a teslim etti. Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, 1954 Adıyamanspor'a yardım yapılması noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimlerden dolayı Adıyaman Valisi Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a teşekkür ettiğini söyledi.

(CK-SD-Y)



13.01.2017 17:27:51 TSI

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