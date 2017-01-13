Gölbaşı ilçesinde meydana gelen su arızası giderildi
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen su arızası giderildi.
Gölbaşı Belediyesi Su, Kanalizasyon ve Elektrik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin bazı su isale hatlarında çeşitli nedenlerden dolayı kırılma ya da delinmelerin meydana geldiğini belirtti. Ekipler, ihbar alınan arızanın anında müdahale edilerek su kesintisinin yaşanmaması için çalışmaların ivedilikle yapıldığını belirtti.
(CK-SD-Y)
13.01.2017 17:35:55 TSI
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