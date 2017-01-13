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Bilican Spor Kulübü heyetinden Kaymakam Uzan'a ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 17:32
Bilican Spor Kulübü heyetinden Kaymakam Uzan'a ziyaret
Bilican Spor Kulübü heyetinden Kaymakam Uzan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık Bilican Spor Kulübü yönetimi, Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti.
Bulanık Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz, beraberindeki yöneticilerden Kemal Muhtaroğlu ve Galip Kılınç ile Kaymakam Uzan'ı makamında ziyaret ederek, kulübün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz, "Bulanık Bilican Spor Kulübü olarak önümüzdeki sezonda bütün müsabakalara katılacağız inşallah. Bulanık ilçesindeki gençlerimizi bir arada toplayarak sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturacağız. Bulanık ilçesinde on yıla aşkındır hiçbir sosyal etkinlikle ilgisi olmayan bir ilçe olmuşuz. Bu kabuğu kırmak ve geleceğimiz için güzel etkinlikler yapmak istiyoruz. Gençlerimizin başarı, beceri kazanması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Yeni yönetimde bütün sivil toplum örgütleri ile hareket ediyoruz. Özellikle okullardaki beden eğitimi öğretmenlerimizle irtibata geçip, başarılı olan öğrencilerimizi kulübümüze kazandırıp lisanslı sporcu yetiştireceğiz. Sporda, bir renk oluşturacağız. Spor kaynaşmadır. Bütün yapacağımız çalışmalar birlikte hareket edeceğiz" dedi.
İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ise, Bulanık'ta geçen hafta düzenlenen teröre lanet mitingine katılan sivil toplum örgütlerine teşekkür ederek, "Bulanık Bilican Spor Kulübü olarak böyle bir çalışma içerisinde olmanız bizleri sevindiriyor. Bilican Spor Kulübü yönetimi ile STK'ların birlikte hareket etmeleri güzel bir davranıştır. Bu ilçede hepimiz yaşıyoruz. Bulanık'ta köklü sorunlar var, inşallah kısa zamanda Bulanık ilçesinde güzel hizmetler yapacağız" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

13.01.2017 17:36:02 TSI
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