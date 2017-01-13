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PTT Başmüdürü Gönül Rektör Gönüllü'ye kitap hediye etti

13 Ocak 2017 Cuma, 17:32
PTT Başmüdürü Gönül Rektör Gönüllü'ye kitap hediye etti
PTT Başmüdürü Gönül Rektör Gönüllü'ye kitap hediye etti

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - PTT Adıyaman Başmüdürü Ali İrfan Gönül, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Talha Gönüllü'yü nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönüllü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başmüdür Gönül'e teşekkür etti.
PTT Adıyaman Başmüdürü Ali İrfan Gönül'de Rektör Gönüllü'ye teşekkür ederek PTT tarafından hazırlanan "Kuşbakışı Türkiye" kitabını hediye etti.
(CK-SD-Y)

13.01.2017 17:36:33 TSI
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