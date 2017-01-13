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Salihli'nin sultanları galibiyetle başlamak istiyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk edeceği Vakıfbank'ı yenerek, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda konuk olacağı Beylikdüzü İhtisas Voleybol maçının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmesinin ardından 2.yarının 2.haftasında Pazar günü Vakıfbank'ı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip Belediye Spor Salonu'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşma da rakibi Vakıfbank'ı yenerek, 2.yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor grupta 14 puanla 11.sırada yer alırken, rakip Vakıfbank ise 5 puanla 13.sırada yer alıyor.

(BA-ÖND-Y)



13.01.2017 17:35:46 TSI

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