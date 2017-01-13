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Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 17:34
Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret
Vali Güvençer'den kurumlara ziyaret

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık, Şehzadeler İlçe Nüfus, Şehzadeler ve Yunusemre Tapu Müdürlükleri, Kadastro İl Müdürlüğü ve DSİ 22.Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Güvençer'i İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Özmutlu, Şehzadeler İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek ile birim amirleri karşıladı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Özmutlu ve Şehzadeler İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek'i makamlarında ziyaret eden Vali Güvençer, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Nüfus Müdürlüğü birimlerini ziyaret ederek müdürlüklerde görev yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Güvençer, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin İçişleri Bakanlığının en yoğun çalışan müdürlüklerinden biri olduğunu belirterek Kurumun yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Güvençer, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelini gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Güvençer daha sonra Şehzadeler Tapu Müdür Vekili Ali Edebali Ural ve personelini, Yunusemre Tapu Müdürü Bekir İşeri ve personelini, Kadastro İl Müdürü Hanifi Sitem ve personelini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında öğleden sonra da Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretinde DSİ 22. Şube Müdürü Dr. Serhat Doğan tarafından karşılanan Vali Güvençer, ilk olarak birimleri gezerek incelemelerde bulundu. Vali Güvençer, Müdürlükte görev yapan personeli ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. DSİ 22. Şube Müdürü Dr. Serhat Doğan sorumluluk alanındaki göller, nehirler, barajlarda yürütülen çalışmaları ile Manisa'da bulunan barajlar, göller ve göletlerin doluluk oranları hakkında Vali Güvençer'e detaylı bilgi verdi.
Vali Güvençer de, Kurumun yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek gayretli çalışmalarından dolayı personelini tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.
(AY-Y)

13.01.2017 17:39:23 TSI
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