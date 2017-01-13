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Başkan Eşkinat'tan Tekirdağsporlu futbolculara baklava dopingi

13 Ocak 2017 Cuma, 17:35
Başkan Eşkinat'tan Tekirdağsporlu futbolculara baklava dopingi
Başkan Eşkinat'tan Tekirdağsporlu futbolculara baklava dopingi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, pazar günü oynanacak Kocaelispor maçı öncesi Tekirdağspor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.
Tekirdağspor'un antrenman yaptığı Namık Kemal Stadı'na giderek, zorlu karşılaşma öncesinde takıma moral vermek isteyen Başkan Eşkinat'a Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağspor Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyet ile görüş alışverişinde bulunan Eşkinat, Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Tekirdağspor-Kocaelispor müsabakasında sarı siyahlı ekibe başarılar diledi.

"Bizler sonuna kadar sizlerin arkasındayız"
Futbolculara baklava ikram eden Başkan Eşkinat, "Şehrimizin gururu Tekirdağspor'un aydınlık günlere kavuşması için şehrin yöneticileri olan bizler ve Tekirdağspor Yönetim Kurulu ile birlikte el ele daha fazla neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Sizlerden isteğimiz hiçbir şeyi düşünmeyip pazar günü bu sahada en iyi oyununuzu oynayarak şehrimize galibiyet hediye etmeniz. Bizler sonuna kadar sizlerin arkasındayız" dedi.
Tekirdağspor'un play off iddiasının devam ettiğinin altını çizerek sözlerine devam eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Play Off'a kalmak için zirve ile aramızda sadece 5 puan fark var. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde sorunları tamamen çözülmüş bir Tekirdağspor oluşturup sizlerle önce play off'a oradan da şampiyonluğa koşacağız" diye konuştu.

"Bu takım hak ettiği yerlere gelecektir"
Pazar günü saat 13.30'da başlayacak karşılaşmaya tüm Tekirdağlıları davet eden Eşkinat, "Tekirdağspor'un bulunduğu yeri hak etmediğini hepimiz biliyoruz. Daha önce yaptığımız, daha önce başardığımız gibi yine şehir olarak kenetlenirsek bu takım hak ettiği yerlere gelecektir. Tüm hemşehrilerimi Pazar günü Namık Kemal Stadı'na sarı siyahlı takımımızı desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Kocaelispor maçının zorlu bir mücadeleye sahne olacağını bildiğini ancak Tekirdağspor'un bu zorlu virajdan da başarılı ile döneceğine inandığını ifade etti.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup 20. hafta karşılaşmasında pazar günü 13.30'da Kocaelispor ile karşılaşacak Tekirdağspor 24 puanla 10'uncu sırada yer alırken rakip Kocaelispor ise 31 puanla ikincilik koltuğunda oturuyor.
(YG-MK-Y)

13.01.2017 17:39:30 TSI
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